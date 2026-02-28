Club Atlético Municipal:
Comienza La Escuelita de Hockey Infantil.
Invitamos a todos los niños y niñas a sumarse a una nueva temporada de Hockey en el Club.
Un espacio pensado para aprender, divertirse, hacer amigos y dar los primeros pasos en este hermoso deporte, acompañado de un gran grupo de Profes.
Inicio: Martes 10 de Marzo.
Para niños y niñas categorías 2022 a 2016(4 a 10 Años).
Lugar: Club Atlético Municipal.
Días de entrenamiento Martes y Jueves 18:00 a 19:00 horas.
No hace falta experiencia previa.
Solo ganas de jugar y pasarla bien !.
Si querés que tu hijo o hija forme parte del Hockey del club, los esperamos para comenzar juntos esta nueva etapa.
Contacto Paula 3472 625005.
Sumate al Hockey del Club Atlético Municipal.