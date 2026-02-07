Club Atlético Municipal:

Hockey:

Ya estamos en marcha con los entrenamientos de Sub 12, Sub 4, Sub 16, Sub 19 y Plantel Superior.

Si tenés ganas de sumarte y ser Parte, te esperamos en la cancha.

Para más info, escribinos por nuestras redes.

Vamos CAM.

Rugby: Comenzó la Pretemporada de Juveniles en el CAM.

Arrancamos una nueva etapa de entrenamientos, compromiso y equipo.

Las categorías M 14 a M 18 ya están en marcha preparándose para la temporada.

Días de entrenamiento Martes, Jueves y Viernes.

Horario: 19:30 a 21:00 horas.

Si tenés ganas de sumarte, te esperamos !. No hace falta experiencia previa solo ganas de entrenar y ser parte del club.

Para más info, escribinos por nuestras redes.