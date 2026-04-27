Club San Martìn:

Bochas: ¡ Gran logro para nuestras jugadoras !.

El pasado sàbado 18, Claudia Sànchez y Nelly Lugo se consagraron Campeonas de la final del Selectivo de Bochas disputado en el Club Sarmiento de Leones.

Con este resultado, obtuvieron el pase al 2 Campeonato Provincial Damas + 50, que se llevarà a cabo los dìas 1 y 2 de Mayo en San Francisco.

¡ Felicitaciones por este gran logro y muchos èxitos en lo que viene !.

Tenis: ¡ Gran actuaciòn de Tomàs Corte ! Abierto(Ex G 3).

Este fin de semana, Tomàs se consagrò Subcampeòn en Junìn(Bs As), tras disputar una gran final frente al jugador rankeado Nº 4 del Paìs en Sub 12.

Una experiencia de muchìsimo crecimiento y aprendizaje.

¡ Felicitaciones, Tomàs !.

¡ 1 Torneo Zonal Gimnasia Artìstica !.

El sàbado 25 de Abril se llevò a cabo el 1 Torneo Zonal en el Club Chañarense de Chañar Ladeado, con la participaciòn de alrededor de 160 gimnastas de nivel Primario y Secundario, en categorìas del nivel 1 al 6.

Formaron parte del encuentro los clubes: Chañarense, Juventud Unida, Mitre, Newbery, Complejo Deportivo y San Martìn.

Nuestro club dijo presente con 40 gimnastas acompañadas por las Profes Yamila Gaño, Sofìa Belluschi, Elena Di biaggi y Paula Ribatto.

¡ Felicitamos a todos por su compromiso y desempeño !.

Pròxima fecha: seremos locales el 09 de Mayo en el 2 Torneo Zonal.

¡ Los esperamos !.