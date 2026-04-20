Club San Martìn:

¡ Gran jornada de Taekwondo en casa !.

El sàbado 18 de Abril se llevò a cabo en el Salòn 2 del club el Marcos Juàrez Open, Primer torneo rankeable Provincial, con una destacada convocatoria de delegaciones de toda la regiòn: Rìo Ceballos, Salsipuedes, Colonia Caroya, Jesùs Marìa, Arroyo, Rìo Cuarto, Marcos Juàrez, Monte Buey, Inriville y Leones.

Los competidores buscaron sumar Puntos clave para la clasificaciòn al torneo Nacional, en un evento que contò con el trabajo del cuerpo de Arbitros de la Provincia de Còrdoba y la implementaciòn de dos àreas con pecheras electrònica. el mismo sistema que se utilizarà a nivel nacional.

Representantes del club:

FELIPE VALES 1 Puesto

RENZO GONZÀLEZ 1 Puesto

BENJAMÌN MACHADO 1 Puesto

CATALINA VERGANI 1 Puesto

ABRIL FALISTOCCO 1 Puesto

ISLAS RODRÌGUEZ 1 Puesto

BENJAMÌN TAPIA 2 Puesto

La jornada dio inicio con la ceremonia de apertura, encabezada por el Presidente Guillermo Cornaglia, el vicepresidente Gerard Foresi y el coordinador deportivo Gustavo Albiero.

El torneo fue dirigido por Wàlter Busano y contò con la presencia del Presidente de la Federaciòn de Taekwondo de la Provincia de Còrdoba, Darìo Coronel.

¡ Felicitaciones a todos los participantes por el gran nivel demostrado !.