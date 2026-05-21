Club San Martìn:

¡ Gran Participaciòn en el Torneo Escuela de Taekwondo !.

El sàbado 16 de Mayo se llevò a cabo el Torneo Escuela de la Asociaciòn Marcosjuarense de Taekwondo en las instalaciones del Club Matienzo.

Representando a nuestro club:

RENZO GONZÀLEZ

FELIPE VALES

ABRIL FALISTOCO

ISAÌAS RODRÌGUEZ

BENEDICTO ECHEVARRÌA

Acompañados por los Profes:

LUCRECIA BUSANO

WÀLTER BUSANO

Felicitamos a nuestros taekwondistas por el compromiso, el esfuerzo y la experiencia compartida en una nueva jornada deportiva.