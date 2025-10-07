Club San Martín:

¡ Half Triatlón en Rosario !.

Este fin de semana se llevó a cabo el Half Triatlón Rosario, con la distancia 1900 metros de natación, 90 km de ciclismo y 21 km pedestres.

En una mañana con que comenzó difícil con lluvia y vientos destacadas actuaciones albicelestes le pusieron calor al día gris.

Los representantes fueron:

JIMENA SCORTICHINI fue la más rápida de las damas, se trajo un gran primer puesto en la general y en su categoría

GONZALO GARCÍA también brillo llegando 11 entre los varones en la general y 4 to en su categoría.

Mientras tanto que GUSTAVO LESCANO llegó 63 en la general y 19 en su categoría.

¡ Felicitaciones atletas por su esfuerzo en los entrenamientos y en sacar adelante un día complicado.

A seguir por este camino y no te olvides.

Veni a entrenar al Cele !.