Club San Martìn:

¡ Nueva Maquinaria en el Depetris !.

En el dìa de hoy, en el Complejo Rodolfo Depetris, recibimos un nuevo tractor corta cèsped que nos permitirà mantener nuestras canchas en òptimas condiciones.

Este logro es posible gracias al trabajo en conjunto del grupo de apoyo de Fùtbol, Hernàn Rabbia, socios colaboradores y el acompañamiento de la comisiòn Directiva.

Porque cuando hay compromiso y equipo, los resultados se ven.

Mejoras que iluminan el crecimiento:

Se realizò la limpieza de las torres de reflectores y la instalaciòn de nuevos artefactos en el Predio del Complejo Rodolfo Depetris, optimizando las condiciones para entrenamientos y competencias.

Este avance fue posible gracias al acompañamiento de socios particulares y la comisiòn de apoyo del club.

Seguimos trabajando juntos por su San Martìn cada dìa mejor.