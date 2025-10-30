Club San Martín:

¡ Llega el Verano Inclusivo !

Un espacio pensado con amor, respecto y alegría para que niños y niñas puedan disfrutar del verano como se merecen.

A través de actividades acuáticas, motoras y cognitivas, acompañadas por Profesionales especializados, buscamos potenciar habilidades, fomentar la autonomía y fortalecer la confianza, siempre desde el juego y el movimiento.

Coordinan:

Lic. Victoria D»Angelo Kinesióloga

Lic. Angélica Ponte Psicopedagoga

Días y Grupos:

Lunes y Miércoles Grupo Primaria 7 a 12 años

Martes y Jueves Grupo Jardín 4 a 6 años

Viernes Encuentro Especial cada 15 años en el Solar.

Lugar: Club San Martín

horario: 09:30 a 11:45.

Inscripciones Angie 3472 506449 Vicki 3472 448429.

¡ Cupos Limitados !.

Un verano diferente, donde la inclusión se vive, se siente y se disfruta !.