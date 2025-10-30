Club San Martín:
¡ Llega el Verano Inclusivo !
Un espacio pensado con amor, respecto y alegría para que niños y niñas puedan disfrutar del verano como se merecen.
A través de actividades acuáticas, motoras y cognitivas, acompañadas por Profesionales especializados, buscamos potenciar habilidades, fomentar la autonomía y fortalecer la confianza, siempre desde el juego y el movimiento.
Coordinan:
Lic. Victoria D»Angelo Kinesióloga
Lic. Angélica Ponte Psicopedagoga
Días y Grupos:
Lunes y Miércoles Grupo Primaria 7 a 12 años
Martes y Jueves Grupo Jardín 4 a 6 años
Viernes Encuentro Especial cada 15 años en el Solar.
Lugar: Club San Martín
horario: 09:30 a 11:45.
Inscripciones Angie 3472 506449 Vicki 3472 448429.
¡ Cupos Limitados !.
Un verano diferente, donde la inclusión se vive, se siente y se disfruta !.