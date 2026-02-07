Club San Martín:

Nueva Disciplina Hidroterapia.

La Hidroterapia es una forma de rehabilitación que se realizas en el agua acompaña, sostiene y desafía lo justo, reduce el dolor, facilita el movimiento y mejora la movilidad, la fuerza, el equilibrio y la coordinación en un entorno seguro y motivador.

Sesiones individuales que se adaptan a las necesidades de cada Persona, respetando sus tiempos y objetivos, para una recuperación más efectiva y personalizada.

Clases a cargo de Victoria D «Angelo(M. P. 9375).

Consultas por días y horarios en Secretaría del Club.