Club San Martín:
Patín Artístico:
A partir de los 2 años.
Mañana
A partir del 02 de Febrero.
Lunes y Miércoles 10:00 a 11:30 horas.
Salón 2 Club San Martín
Profes: Pame, Flor y Sofi.
Natación:
Adultos Enseñanza y Adultos Avanzados
Enseñanza
Febrero
Lunes, Miércoles y Viernes 12:30 horas.
Avanzados:
Febrero:
Martes y Jueves 12:30 horas.
Natación Formativa y Competencia.
Formativa.
Febrero:
Martes y Jueves 17:00 horas
Marzo:
Martes y Jueves 19:00 horas
Competencia
Febrero
Lunes a Viernes 09:00 horas
Marzo:
Lunes a Viernes 19:00 horas
Fútbol Femenino:
Niñas de 6 a 12 años
Tarde
A partir del 02 de Febrero.
Lunes, Miércoles y Viernes
18:00 horas.
Complejo Rodolfo Depetris.
Profes Lauro Rosso y Ludmila Vuerva
Fútbol Infantil:
Pretemporada.
Lunes a Viernes a partir de las 18:00 horas.
Todas las categorías inferiores.
Complejo Rodolfo Depetris.