Club San Martìn:

¡ Seguimos Poniendo En Valor Nuestro Casìn !.

Con el compromiso de brindar el mejor espacio para nuestro deportistas y visitantes, realizamos importantes trabajos de mejora en las instalaciones de casìn; renovaciòn de la pintura, colocaciòn de una nueva puerta de acceso y recambio de los paños de las mesas de juego.

Cada detalle forma parte de la preparaciòn para recibir uno de los eventos màs importantes de nuestra historia.

Del 26 al 30 de agosto, el Club San Martìn serà sede del Mundial de Billar 2026 un acontecimiento que reunirà a màs de 60 jugadores de distintos Paìses, quienes llegaràn para competir al màs alto nivel.

Es un inmenso orgullo que nuestra instituciòn sea anfitriona de una cita deportiva de semejante magnitud.

Seguimos ultimando detalles con responsabilidad, dedicaciòn y el entusiasmo de saber que el mundo del billar vivirà una experiencia inolvidable en nuestra casa.

¡ Cada obra es una inversiòn en el Presente y en el futuro de nuestro club !.