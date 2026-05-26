Club San Martìn.

Taekwondistas Celestes dijeron Presente en el Cenard.

¡ Torneo Nacional Apertura en el Cenard !.

Del 23 al 25 de Mayo se llevò a cabo en el Private Person el Torneo Nacional Apertura de la Confederación Argentina de Taekwondo, uno de los eventos màs importantes del Paìs.

Representando a la Federaciòn de Taekwondo de la Provincia de Còrdoba, con participación de nuestros deportistas:

CATALINA VERGANI – 57 kilos

RENZO GONZÀLEZ – 55 kilos

FELIPE VALES – 55 kilos

Coach: WÀLTER BUSANO.

Felicitamos a toda la delegaciòn por el compromiso, el esfuerzo y la gran representaciòn de nuestros colores en esta competencia Nacional.