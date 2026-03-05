Club San Martín de Marcos Juárez:
Taekwondo:
Tarde.
Miércoles:
18:00 a 20:00 horas.
Viernes:
17:30 a 19:30 hs.
Profe: Wálter Busano.
Lucrecia Busano.
Consultas 3472 556868.
Vóley:
12 a 14 años.
Lunes y Miércoles.
19:30 a 20:30 hs.
15 a 17 años:
Lunes y Miércoles.
20 a 21:30 hs.
17 años en adelante:
Lunes y Miércoles.
21:30 a 22:45 hs.
Profe:
Ludmila Vuerva.
Consultas 3472 556868.
Fútbol Femenino:
6 a 13 años.
Lunes, Miércoles y Viernes.
18:00 a 19:15 horas.
14 años en adelante.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes.
20:00 a 21:45 hs.
Profe Lauro Rosso.
Consultas 3472 556868.
Básquet Femenino:
Cat U 13:
Martes y Jueves.
16 a 17 horas.
Viernes.
18 a 19 horas.
Cat U 15:
Martes.
17 a 18:30 hs.
Jueves.
17 a 18 horas.
Viernes.
19 a 20 horas.
Profes Valentina Cuesta.
Juan Pablo Evangelista.
Hidroterapia:
Clases Personalizadas.
Consultá días y horarios dsponibles.
Profe Victoria D»angelo.
Consultas 3472 448429.
Básquet Formativas:
Inf U 13:
Lunes:
18 hs.
Martes.
17 a 18 hs.
Miércoles.
18 hs.
Jueves.
17 y 18 hs.
Viernes.
18 ha.
Cadetes u 15:
Lunes.
19 horas.
Martes.
18 hs.
Miércoles.
19 horas.
Jueves.
19 horas.
Viernes.
19 horas.
Juveniles U 17:
Lunes.
20 horas.
Martes.
19 horas.
Jueves.
20 horas.
Viernes.
20 horas.
Liga Próxima U 21.
Martes.
20 horas.
Miércoles.
21:30 horas.
Viernes.
20 horas.
Profes:
Valentín Rincón.
Lucas Biagiotti.
Facundo Montechiari.
Lionel Ossola.
Federico Salas.