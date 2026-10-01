Club San Martín:

Bochas: ¡ Sub Campeòn en el Torneo del Club Ateneo de Villa Marìa !.

Said Samuel se consagrò Subcampeòn del Campeonato Individual de Primera, disputado este domingo en el Club Ateneo de Villa Marìa.

1 Sinsacate.

2 San Martìn de Marcos Juàrez

3 Independiente de Hernando..

¡ Felicitaciones, Said, por este logro y por representar al club con orgullo !.

Taekwondo: ¡ Ùltimo Torneo Escuela del Año !.

El dìa sàbado 26 de Septiembre se llevò a cabo el ùltimo Torneo Escuela del Año, con la participaciòn de escuelas de Leones, Monte Buey, Inriville, Marcos Juàrez y Villa General Belgrano, junto a nuestros atletas del Club.

Representaron a San Martìn:

FELIPE VALES

CATALINA VERGANI

ABRIL FALISTOCO

ORIANA BUSANO

ISAÌAS RODRÌGUEZ

Acompañados por los Profes Wàlter y Lucre Busano.

¡ Felicitaciones a todos los atletas por su participaciòn y por compartir un gran cierre de año !.

Tenis Circuito de Menores.

Este fin de semana se llevó a cabo la 4 Fecha del Circuito Zonal de Menores, en las canchas de Central de Bell Ville.

Sub 10:

EMILIA LUCAIOLI Campeona.

JOSEFINA VALDEZ Cuartos de Final.

Sub 12:

AGUSTÍN LAVISSE Campeón.

Promocionales: Modalidad Encuentro.

CATALINA TOIA.

CLARA BOTTACIN.

PÍA VITELLI.

SEBASTIÁN BÁEZ.

¡ Felicitaciones a todos por su participación, compromiso y desempeño !.

Fútbol: ¡ Una Noche para celebrar el Campeonato !.

El sábado, la familia Albiceleste se reunió para celebrar un logro que nos llena de orgullo: el Campeonato del Torneo Apertura de la Liga Bellvillense de la Primera División.

En el salón 2 del club, compartimos una noche llena de alegría, con rica comida, karaoke, risas, y, sobre todo muchas ganas de festejar juntos este gran momento.

Porque los Campeonatos se ganan en la cancha, pero se celebran entre todos.

¡ Salud, Campeones !. ¡ Que sigan los festejos, Familia Albiceleste !.