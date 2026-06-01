Club San Martìn:
¡ Torneo Aniversario Medal Play !:
En la jornada del sàbado 30 de Mayo se llevò a cabo el Torneo Aniversario Medal Play, disputado en 4 categorìas màs especiales, con salidas simultàneas y una excelente participaciòn de jugadores que disfrutaron de una gran jornada de golf y camaraderìa.
Resultados:
Categorìa 1(0 a 9):
1 AGUSTÌN LÒPEZ 74 Golpes
2 FABIÀN FERNÀNDEZ 78 Golpes
Categorìa 2(10 a 16):
1 GUSTAVO RESCALDANI 72 Golpes
2 JUAN PABLO GUARINO 74 Golpes
3 TOMÀS BAIGORRIA 75 Golpes
Categorìa 3(17 a 24):
1 EZEQUIEL RESCALDANI 68 Golpes
2 OMAR PONTE 71 Golpes
3 MAXIMILIANO DURILEN 71 Golpes
Categorìa 4(25 a Màx):
1 ROGER TISSERA 69 Golpes
2 MARTÌN BALLARINO 69 Golpes
3 CARLOS RIMOLDI 69 Golpes
Premios Especiales:
Approach Hoyo 17: GUSTAVO RESCALDANI.
Approach Hoyo 4: ANDRÈS BERLAFFA.
Felicitamos a todos los participantes y, especialmente, a los ganadores de cada categorìa por su destacada actuaciòn. ¡ Gracias por ser parte de un nuevo aniversario de nuestro Club !.