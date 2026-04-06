El dìa 04 de Abril del 2026 Salida de Guardia de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por accidente vehicular.

A las 20:00 horas nos convocan a la ruta 9, en el kilòmetro 447, a raìz de una colisiòn entre un auto y un animal vacuno.

Al llegar, los ocupantes del rodado se encontraban fuera del vehìculo y estaban siendo asistidos.

Se trabaja ademàs en la limpieza y liberaciòn de la calzada para su libre circulaciòn, debiendo movilizar el animal embestido y controlando los demàs vacunos en ese encontraban sobre la ruta.

Acudimos con una Unidad de Rescate y una Sanitaria.

Fuente: Asociaciòn de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez.