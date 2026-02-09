El intendente de esa localidad del sudeste cordobés ante la denuncia de vecinos preocupados sobre la presencia de un sujeto armado que circulaba por las calles del pueblo amenazando a los pobladores,llama a a la policía de Monte Maíz para que concurran a intervenir y aprehender al mismo que se desconoce si estaba bajo el efecto de alguna sustancia o porque causa estaba en ese estado y siendo una amenaza para el tranquilo lugar.

Policia de Monte Maíz acude y efectivamente lo aprehenden y lo trasladan a la alcaidía de Marcos Juárez donde se encuentra detenido.

(Imagen ilustrativa)