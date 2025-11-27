Colonia de Verano Municipal:
Del 22 de Diciembre al 23 de Enero.
Club Atlético Municipal.
Club Villa Argentina.
Horario: de 09:30 a 12:00 horas
Inscripciones en la Colonia
Actividades recreativas y deportivas pàra niños de 3 a 12 años.
