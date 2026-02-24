Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que ya comenzaron las inscripciones para el Centro de Apoyo al Niño y a la Familia.

Las mismas se pueden hacer del 23 al 27 de febrero, en Velez Sarsfield al 1474, de 9 a 12, o por la tarde de 14:30 A 17:30 horas.

El centro está destinado a niños, desde los 45 días de nacido hasta los 12 años de edad.

Los requisitos para llevar a la inscripción son las fotocopias de DNI del menor y del adulto responsable, el carnet de vacunación, certificación de peso y talla, y la ficha médica actualizada.

Ante dudas o consultas se pueden comunicar al 3472557818.