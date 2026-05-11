Durante la mañana de hoy, tras diversos trascendidos de oyentes, el móvil de Red Panorama estuvo en calle Lardizábal junto al responsable municipal de Parques y Paseos, Jorge Dantonio, donde comenzaron las tareas previas al asfaltado entre las alturas 1800 y 2000.

En el lugar ya se observaban máquinas trabajando sobre la mano sur de la calzada y cortes preventivos en los accesos cercanos, especialmente en la intersección de Moreno y Cesanelli.

Durante la recorrida, Dantonio explicó que van a empezar a trabajar en calle Lardizábal entre Piamonteses y Lavalle, detallando que el proyecto contempla la pavimentación completa «de ambas manos». Además, señaló que actualmente se está realizando la nivelación del terreno y la extracción del ripio existente para preparar la base del nuevo pavimento.

Según indicó el funcionario, este martes se llevará a cabo la limpieza y la imprimación de la calle, mientras que entre mañana por la tarde y el miércoles comenzaría la colocación del asfalto. “Es asfalto nuevo desde cero”, remarcó Dantonio, quien también confirmó que el plan continuará en otras arterias como Yrigoyen y Libertad para evitar cerrar demasiados sectores de la ciudad al mismo tiempo.

Según lo comentado, se trata de un sector muy transitado por vecinos que buscan conectar rápidamente con la zona de Tribunales, por lo que solicitaron desde el Municipio «circular con precaución» y respetar la señalización. Desde la casa de gobierno estiman que las tareas finalizarán «antes del fin de semana», siempre que las condiciones climáticas acompañen, algo que el pronóstico extendido mantiene favorable para los próximos días.

Además, remarcaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de asfaltado que continuará desarrollándose en distintos barrios de la ciudad durante las próximas semanas.