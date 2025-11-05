Comenzó El Ingreso A La FPA.
Se abrió la inscripción a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Se deberá cursar la Tecnicatura en Seguridad y Abordaje del Narcomenudeo y tendrá una duración de 2 años y es requisito indispensable para ser oficial de la Fuerza.
Ingresa al siguiente Link para anotarte:
https://forms..gle/HPap7R4kEigr NHKK7.
Perfil para el ingreso:
Argentino nativo o por opción.
Edad entre 18 y 28 años al momento del ingreso(al 16 de Febrero del 2026).
Tener secundario terminado al momento del ingreso(al 16 de Febrero del 2026).
Estatura, Mujeres 1,56 a 1,85 y Varones 1.65 a 2.00 mts.
Relación talla-Peso.
No tener antecedentes Penales, ni contravencionales.
No tener tatuajes en la cabeza, cuello, manos y dedos de las manos.
Informe socio Ambiental Favorable.
Completar el Formulario de inscripción con carácter de declaración jurada.
¿ Cuando se podrán anotar ?.
Desde el miércoles 5 de Noviembre desde las 10:00 horas.
Las inscripciones se cerrarán el Lunes 10 de Noviembre a las 17:00 horas.
Cupos Limitados.
Se deberá realizar la inscripción a través de un link, el cual se habilitará el día miércoles.