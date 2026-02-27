Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer un nuevo capítulo en materia energética con la puesta en marcha de su primer parque solar comunitario.

La iniciativa reúne al municipio, como también a INTA, COySPU y Cooperativa CEGRO, de General Roca, en un esquema asociativo que busca transformar la manera en que la ciudad produce y consume electricidad. También cuentan con el acompañamiento de HINS, la empresa a cargo de la construcción y colocación de los paneles.

El predio elegido se encuentra en el sector oeste, en una zona donde se concentra buena parte del crecimiento urbano. Allí ya se realizaron tareas de nivelación, estudios topográficos y trabajos preliminares que permitieron dar inicio a la obra civil, marcando el paso del anuncio a la ejecución concreta.

La intendenta Sara Majorel destacó que el proyecto representa “un paso concreto hacia un futuro más sustentable” y subrayó el valor del trabajo conjunto entre instituciones. Desde el INTA Marcos Juárez, su director Guillermo Gerster remarcó que la energía solar se consolida hoy como una herramienta clave para el desarrollo territorial.

En su primera etapa, el parque tendrá una potencia de 100 kW nominales y una producción estimada de 218 MWh anuales, con la posibilidad de ampliarse progresivamente hasta alcanzar 1 MW. El desarrollo técnico está a cargo de HINS, firma con trayectoria en proyectos de generación distribuida en distintas localidades cordobesas.

El modelo elegido permite que las instituciones participantes inyecten energía a la red y reciban créditos que impactan directamente en sus consumos. Desde CEGRO y las entidades involucradas señalaron que no se trata de un gasto, sino de una inversión estratégica que fortalece el sistema eléctrico local y mejora la previsibilidad de costos.

Con este paso, la ciudad comienza a asumir un rol activo en la construcción de su propio futuro energético. Se estima que en las próximas semanas sea la inauguración del parque.