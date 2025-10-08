En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Dr. Leonardo Ayuso, del Área de Salud de la Municipalidad, nos comentó acerca de las novedades que ocurrirán durante este mes.

Los últimos días se pudo conocer la información de que, a partir de esta semana, comenzaría una nueva edición del ya conocido Octubre Rosa , que se trata de un circuito de diversos análisis que se pueden realizar las mujeres en el mes sobre la Concientización del Cáncer de Mama.

Las actividades se llevarán a cabo los martes y miércoles, intercalando entre los Centros Periféricos Nº 1 y 3. Para ello, según lo explicado por Ayuso, se debe sacar turno a partir de los lunes en estos espacios, todo de manera presencial. Esta semana se realizan en el que está ubicado en General Paz 514, esquina Quintana.

Los análisis están destinados a mujeres mayores de 37 años, sin control anual. Además, Ayuso explicó que se dará prioridad a aquellas que no tengan cobertura de salud, como también tendrán lugar las que tengan menos de 37 pero que cuenten con antecedentes familiares de esta enfermedad.

Los cupos son limitados y se otorgan sólo los lunes.