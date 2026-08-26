Hoy comienza el Campeonato Mundial de Billar en el Club San Martìn.
64 Jugadores en ocho zonas.
En la Zona A: ANDREA RAGONESI IT, FEDERICO CÒRDOBA ARG, RENE ANDERSEN DK, GIOVANNI SUSCA LU, JAN SUCHOPAREK CZ, ANDREAS FELSER AT, ELIOMAR BERRUTTI UY, NATALINO SCORZA IT.
En la Zona B: OSCAR BAROLO ARG, MAX GEBEL DE, JONAS SONDERGAARD DK, FRANZ RUPPERT AT, ALFREDO TORRE ROSSINI SM, VACLAV DVORACEK CZ, MATTEO GUALEMI IT, LUIS DA SILVA ARG,
En la Zona C: JOSÈ OLIVA ARG, ANDRÈS LAJUNI UY, TOBIAS KLAUSEN DK, ROBERT WOLF CZ, KARL MAKIK AT, ANTONIO SOTGIU LU, SEVERINO MARCHIORETTO IT, MARCELO AGUIRRE ARG.
En la Zona D: EDUARDO CORTÈS ARG, DARÌO MAIORANA UY, VIT PECHMAN CZ, ERLING SJORUP DK, GIANNI NISIO CH, PETER DEBAES BE, PIERPAOLO PEPE IT, CÈSAR DOTTAVIO ARG.
En la Zona E: ALEJANDRO MARTINOTTI ARG, ALEXANDER POGGI UY, MAURO CORRIERI CH, HENRIK SONDERGAARD DK, GONZALO PELUFFO ESP, GONZALO CAMIO DA SILVA BR, BIAGIO MACERI IT, SEBASTIÀN PALOMA ARG.
En la Zona F: KASPER KRISTERFFERSON DK, ANTONIO LAMANNA IT, ROBERT MENDONCA UY, MAURICIO GOBBI SM, LEON ENGE DE, BATTISTA RAVIELE CH, RICCARDO NUOVO IT, WÀLTER INGEGNIERI ARG.
En la Zona G: GUSTAVO TORREGIANI ARG, SERGIO ROSSI UY, MARTÌN VAVRA AT, ADRIANO CATALANO CH, THOMAS JAEGGER DK, JOEL SÀNCHEZ ESP. FIORAVANTE VECHIONE IT, MATÌAS SPATOLA ARG.
En la Zona H: ANDREA QUARTA IT, MARCELO DELLAGASPERA ARG, ANNA PECHMANOVA CZ, FEDERICO PEREZ ESP, KIM HENRIKSEN DK, PATRICK ENGELBOS BE, PABLO TAHAN ARG, RICCARDO BARBINI IT.