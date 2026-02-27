Durante los últimos días, diversos trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama sobre un conflicto laboral que estaría ocurriendo en las empresas de Metalfor, Pratz y Bertotto.

Todo habría comenzado, según lo comentado por vecinos, porque aún no les han pagado el sueldo de la primer quincena de febrero, tal como está estipulado entre los empleados y sus jefes.

Luego, la tensión escaló al vencerse la segunda mitad del mes, el pasado 20 de febrero, y más de 600 trabajadores aún no cobraron su salario.

Los paros empezaron a mitad de esta semana, cesando las actividades tanto en Marcos Juárez como en Noetinger. Además, por fuentes extraoficiales que hablaron con Panorama, los trabajadores se habrían reunido en las últimas horas con Eduardo Borri, dueño de la empresa, para llegar a un acuerdo.

La noticia aún se encuentra en desarrollo. Por lo pronto, en la mañana del viernes continuarán los paros en la empresa.