En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el representante de Contigiani, Juan Pablo Delfederico, confirmó que este jueves la firma no atenderá al público debido a la reinauguración del salón principal en el marco del 75º aniversario de la empresa.

Tras un año de remodelaciones internas, el espacio quedará oficialmente habilitado, motivo por el cual suspenderán la atención y el reparto por un solo día.

Delfederico explicó que la actividad habitual se retomará mañana viernes, pero consideraron clave informar a la comunidad para evitar inconvenientes entre clientes y proveedores.

Aclaró además que, si bien el personal trabajará de manera interna por razones organizativas, no habrá servicio ni entrega de materiales durante toda la jornada.

La empresa aprovechó la ocasión para invitar a la sociedad a conocer las renovaciones del local, que “quedó muy bonito” según describió el entrevistado. Los clientes frecuentes ya venían notando los cambios, resultado de una “intervención profunda” que modernizó por completo el “histórico” establecimiento, destacó el representante.

Finalmente, remarcaron que este aniversario encuentra a Contigiani en “pleno crecimiento”, con casa central en Marcos Juárez, sucursal en Villa María y tres en Córdoba capital.

La jornada especial de hoy marca un nuevo capítulo para la firma, que continúa apostando a la expansión y al desarrollo regional.