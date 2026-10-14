En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en los últimos días.

Durante el fin de semana ingresó a urgencias una mujer de 27 años, la cual había sufrido un accidente tras chocar con su motocicleta contra una Renault Duster en calle Rafael Núñez.

Según lo comentado por Sicardi, la damnificada llegó al nosocomio con heridas de fuerte impacto en una de sus piernas, cara y cráneo. Debido a la gravedad de las lesiones quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Luego de realizar los chequeos primarios correspondientes pudieron corroborar que la mujer presentaba una fractura en el área maxilar, y las heridas no ponían en riesgo su vida. Fue derivada en las últimas horas a sala general, donde espera los últimos estudios para poder recibir el alta médica.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que la accidentada sería Sofía Bonino, de 27 años.