Durante los últimos días, luego de la intensa lluvia que azotó a la región, se conoció la noticia de que el Autódromo Juan Oria se encontraba repleto de agua, lo que hacía difícil el ingreso y egreso en el lugar.

El día lunes, en diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Dr. Néstor Barovero nos comunicó su malestar con respecto a la situación que estaba ocurriendo en la pista del lugar, la cual tenía gran cantidad de agua y no se podía utilizar.

Luego, con el correr de los días, la Panorama se pudo comunicar con diversas autoridades, como es el caso de Rubén Di Genno, quien explicó, durante el martes, que estaría sobrevolando por el área para poder observar mejor la situación.

Finalmente el jueves por la tarde, Di Genno pudo confirmar que se comunicó con el área de Recursos Hídricos de la provincia, quienes le comentaron que la próxima semana estará llegando una retroexcavadora para solucionar un error generado por un mal cálculo de las obras de Autopista, donde genera que la acumulación de las precipitaciones se dirijan a la pista.

Momentáneamente, las actividades programadas para este fin de semana se encuentran suspendidas.