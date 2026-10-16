Controles Antinarcóticos: Tres Detenidos y secuestro de drogas en Almafuerte y General Roca.

En el marco del ´Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañia de Intervenciones Especiales de la FPA realizaron controles antinarcóticos que culminaron con la detenciones de tres Personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes en General Roca y Almafuerte.

El primer operativo tuvo lugar sobre ruta Nacional 9 a la altura de General Roca. Durante el control de un automóvil, conducido por un hombre de 38 años. se logró el secuestro de 167 dosis de cocaína y tres de marihuana, $ 2.229.200 y un automóvil. Por disposición Judicial, el ciudadano quedó aprehendido.

Por otra parte, en la intersección de las avenidas Buenos Aires y San Martín de barrio Centro de la ciudad de Almafuerte, Los oficiales de la FPA detuvieron a dos sujetos mayores de edad y le incautaron varias dosis de estupefacientes, dinero y una balanza digital. Finalizados los operativos, las autoridades de Lucha contra el Narcotráfico intervinientes dispusieron el secuestro de los elementos y el traslado de los aprendidos a sede Judicial.

Fuente: FPA.