Durante las últimas horas, las autoridades del Centro de Jubilados de General Roca dieron a conocer la información de que convocan a sus afiliados a una próxima Asamblea General Ordinaria.

El encuentro será el próximo 28 de abril a las 18 horas en la Sede Social del Centro de Jubilados, ubicada en calle Avellaneda al 746 de esa ciudad.

Se tratarán los siguientes temas por orden del día: