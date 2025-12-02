En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el referente del área de Deportes de la Municipalidad de Marcos Juárez, Horacio Pochettino, explicó las razones que llevaron al cierre inmediato del playón local, en el marco de una disposición provincial que alcanzó a todos los polideportivos.

Según relató, la intendente Sara Majorel recibió una comunicación urgente del Ministerio de Gobierno, reforzada por Desarrollo Social, solicitando la clausura preventiva tras el colapso de una estructura en Miramar y un antecedente similar en Córdoba capital.

Pochettino indicó que la Provincia dispuso el cierre total de los 128 playones deportivos, incluidos los ya inaugurados, los recientemente habilitados y los que están en construcción, cuyo avance quedó paralizado para permitir una revisión completa. La decisión apunta a resguardar la seguridad de los usuarios y evitar riesgos estructurales, mientras se avanza en la investigación técnica y administrativa del caso.

El Gobierno provincial informó que convocará a colegios profesionales de ingenieros, universidades y organismos especializados para integrar equipos que trabajarán junto a los municipios en una evaluación estructural y eléctrica integral.

Además, aclaró que el playón de Miramar no había sido entregado oficialmente y que la responsabilidad técnica continúa en manos de la empresa constructora. También confirmó que presentó una denuncia en la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

A nivel local, el cierre afecta de manera significativa a escuelas, clubes y programas municipales que utilizan el playón a diario, especialmente en época de vacaciones. Actividades como el cierre anual del programa Jóvenes con Propósitos debieron suspenderse, y el municipio colocó cintas de seguridad y avanza en un cerramiento más firme para impedir el ingreso hasta la llegada de la comisión revisora.

En Marcos Juárez, el predio ubicado entre Lardizábal y Mansilla permanecerá clausurado hasta que la Provincia complete los controles y garantice condiciones seguras de uso.

Pochettino remarcó que la policía y la guardia local colaborarán para asegurar el cumplimiento de la disposición. “Es una medida preventiva necesaria; debemos esperar la habilitación”, señaló, mientras se prevé que la reapertura sea progresiva conforme avancen las revisiones.

Durante las últimas semanas, diversos casos, como el de Miramar o el de ciudad de Córdoba, donde las estructuras cedieron y provocaron heridos, llevaron a esta decisión gubernamental.