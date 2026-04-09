Durante esta semana, los vecinos de la localidad de Corral de Bustos quedaron sorprendidos ante una serie de operativos que realizó la Policía Federal, y culminó con dos detenidos por delitos de índole sexual.

Según lo que comentó en las últimas horas la Fiscal María Virginia Miguel Carmona, el proceso inició por una denuncia que se radicó desde la Fundación María de los Ángeles, o Marita Verón, que se encuentra en la ciudad, a través del 145.

Por ello se iniciaron investigaciones por parte de la Policía Federal de Bell Ville y Villa María, lo que desencadenó en 4 allanamientos, tanto de viviendas de los sospechosos, de la víctima, como también un hotel alojamiento que se encuentra en la zona.

Como resultado, dos personas fueron detenidas por los delitos de abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual. Además secuestraron varios elementos vinculados a la causa.

La víctima fue trasladada al área de Salud Mental del Hospital Regional de Bell Ville, donde recibió la asistencia médica y psicológica necesaria. Por lo que se pudo conocer momentos después, la mujer tiene retraso mental.

Los aprehendidos, por lo que pudo comentar la Fiscal Carmona, tienen un vínculo familiar con la damnificada, ya que uno de ellos es su padrastro.

Se estima, según lo detallado por las autoridades, que podrían recibir una pena de 8 a 16 años de prisión. Actualmente se está avanzando en la causa para las imputaciones correspondientes de ambos detenidos.