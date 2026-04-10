Corral de Bustos: FPA detuvo a un sujeto que formaba parte de una organizaciòn narco.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico llevaron a cabo dos allanamientos, que culminaron con la detenciòn de una Persona y el secuestro de diversos elementos en la ciudad de Corral de Bustos.

El despliegue operativo tuvo lugar en calle Colòn s/n, de la ciudad antes mencionada. Durante el procedimiento, se aprehendiò a un hombre de 37 años y elementos de interès para la causa.

Cabe destacar que el domicilio allanado funcionaba como punto de venta de estupefacientes y se encontraba al frente de una Plaza y a una cuadra de una escuela, donde concurren numerosos menores de edad.

Este operativo està relacionado con un procedimiento realizado el dìa 07 de Marzo, en donde oficiales de la FPA desbarataron una organizaciòn narco, detuvieron a seis Personas, secuestraron un arma de fuego y dos vehìculos utilizados para realizar delivery de sustancias.

Para finalizar, autoridades de la Fiscalìa del fuero de Lucha contra el Narcotràfico de la ciudad de Marcos Juàrez ordenaron la remisiòn de los elementos secuestrados y el traslado del aprehendido a sede judicial.

Fuente: FPA.