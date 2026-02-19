Durante el domingo a la madrugada, diversos trascendidos se dieron a conocer sobre un hecho que conmocionó a los vecinos de la localidad de Corral de Bustos.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en calle Ecuador al 400, minutos después de la medianoche. Allí, por lo que pudo conocer el personal policial, se habría dado una discusión de pareja que terminó con ambos protagonistas heridos.

Al llegar a la casa, se encontraba la mujer, mayor de edad, quien presentaba diversos golpes y testificó lo ocurrido. Por otro lado, el hombre recibió una herida de arma blanca por parte de la femenina a la altura de la espalda y, al salir a buscar ayuda de sus vecinos, se descompensó en la calle.

Ambos damnificados fueron trasladados al Hospital Regional Pedro Vella para tratar las heridas correspondientes. Posteriormente, el masculino fue derivado al nosocomio de Marcos Juárez, donde ingresó, aparentemente, en estado crítico.

Aún se está realizando una investigación al respecto.