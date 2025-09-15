Durante el fin de semana, tras varias denuncias anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una pareja en la localidad de Corral de Bustos.

Los operativos comenzaron con dos allanamientos en diversos puntos de la ciudad, un en una vivienda en calle Lavalle al 800, y el otro en Corrientes al 300. En el lugar incautaron más de 100 dosis de cocaína, tres de marihuana, y otros elementos vinculados a la causa.

Como resultado, una pareja, ambos mayores de edad, fue detenida y trasladada a la sede judicial.

La pareja utilizaba la modalidad de delivery para llevar la droga en su motocicleta a diferentes puntos de Corral de Bustos.