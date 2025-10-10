Comunicado Importante EPEC Marcos Juárez:
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba(EPEC) informa que el próximo domingo 12 de Octubre de 2025, se realizará una restricción del servicio eléctrico programada debido a tareas de mantenimiento preventivo.
Horario de 07.00 a 10:00 horas.
Localidad: Marcos Juárez.
Motivo: Mantenimiento Preventivo.
Zonas afectadas:
(Parcialmente).
Barrio Suroeste.
Barrio Noroeste.
Barrio Centro.
Barrio Villa Argentina.
Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado.
Contacto 0351-152339608(JTD Marcos Juárez).
Epec trabaja para mejorar la calidad del servicio eléctrico en toda la región.