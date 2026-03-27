La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, dio a conocer la información de diversos cortes de luz que habrá durante el fin de semana, y que afectará a algunos sectores de la ciudad. Las restricciones se harán por medidas de mantenimiento en el cableado de media tensión.

Hoy viernes habrá microcortes de 15 minutos a las 13 horas, y otro igual a las 16, y afectará los siguientes sectores:

ZONA CENTRO ESTE (desde calle 9 de julio hasta Bismarck y desde Zeballos hasta Sáenz Peña)

ZONA SUR ESTE (desde Paraguay hasta Chile y desde Zeballos hasta Vías férreas)

ZONA NORESTE (desde Sean Peña hasta Campaña del Desierto y desde Independencia hasta Urquiza)

También habrá uno de 13 a 16 y comprenderá desde las calles Bolivia hasta Chile y desde Zeballos a las vías férreas.

El sábado 28 habrá dos restricciones más, una de 7 a 10 horas, y afectará desde la calle 25 de Mayo hasta Independencia, y desde Belgrano hasta Campaña del Desierto.

Luego, de 13 a 17 horas, comprenderá de Circunvalación Este a Independencia, y desde Calle Pública hasta Avellaneda.

Por último, el domingo 29 habrá una restricción de 7 a 10 horas, y comprenderá desde Belgrano hasta Calle Pública, y desde Azcuénaga hasta Urquiza.