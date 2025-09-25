Cosypu Informa:
El día Lunes 29 de Septiembre se celebra el día del Empleado de Comercio por lo tanto la Administración permanecerá cerrada.
Todos los demás servicios y guardias se prestarán con normalidad.
