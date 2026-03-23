Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 17 horas, personal policial de Cruz Alta recibió una denuncia de un hombre de 49 años, quien testificó que fue agredido por otro sujeto, de 45 años, y recibió una herida de arma en su rostro.

Momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, el masculino menor se hizo presente en la casa del denunciante y, en medio de una discusión, el sospechoso sacó un arma y le disparó a la altura del rostro.

El damnificado fue llevado al centro de salud, y como resultado obtuvo una lesión leve sobre su ceja.

Luego, la Fiscalía de Marcos Juárez dispuso un allanamiento en la vivienda del agresor, donde secuestraron una pistola réplica a gas comprimido y un teléfono celular, entre otros elementos vinculados a la causa.

No quedó detenido.