En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Jefe de operaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Juan Chiaramoni, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la noche del miércoles, aproximadamente a las 23 horas, la FPA, en el marco del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, realizó diversos operativos y detuvo a un joven de 18 años por narcomenudeo.

El control se llevó a cabo en la intersección de las calles Belgrano y Santiago del Estero de Cruz Alta, donde dieron con el sospechoso que llevaba consigo varias dosis de marihuana y algunas semillas de cannabis sativa.

El sujeto fue detenido y quedó alojado en la comisaría de Marcos Juárez. Sobre el prontuario del hombre, Chiaramoni detalló que actualmente se están llevando a cabo los procesos para conocer si cuenta ya con antecedentes y así analizar cómo continuará su causa.

Además, el detective explicó que realizaron operativos y controles en Villa María, San Francisco, Villa Nueva, Río Cuarto, Los Surgentes, Morrison, Ballesteros, San Marcos Sud e Inriville.