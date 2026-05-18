Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 17:15 horas, el cuerpo bomberil de Cruz Alta fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Juan Domingo Perón y Alberti.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Ford Focus, en el cual se trasladaba un hombre mayor de edad, sufrió un despiste en solitario y quedó con uno de sus lados dentro de una alcantarilla que había lindera al camino.

Al llegar los bomberos, el damnificado había logrado salir por sus propios medios del vehículo, por lo que realizaron las tareas de seguridad y limpieza ya que había perdido combustible.

El sujeto no tuvo que ser trasladado al Hospital ya que no presentaba heridas.