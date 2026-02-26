Cuenta Regresiva para el Tetra Marcos Juárez.
Ya está disponible el cronograma oficial.
Primera Etapa: Kayak 8 km (desde Trípoli hasta Almafuerte).
Segunda Etapa: Ciclismo 30 km(desde Almafuerte hasta el country del Club Argentino).
Tercera Etapa: Natación 1500 metros Pileta del country.
Cuarta Etapa: Pedestrismo 10 km con llegada en el Predio de Fasta.
Prepará todo y nos vemos en la entrega de kits el día sábado.
¡ Nos encontramos el fin de semana en nuestra décima edición !.
¡ Alojamiento Gratuito !.
Colegio Ipea 209.
Reserva tu lugar.