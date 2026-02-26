Cuenta Regresiva para el Tetra Marcos Juárez.

Ya está disponible el cronograma oficial.

Primera Etapa: Kayak 8 km (desde Trípoli hasta Almafuerte).

Segunda Etapa: Ciclismo 30 km(desde Almafuerte hasta el country del Club Argentino).

Tercera Etapa: Natación 1500 metros Pileta del country.

Cuarta Etapa: Pedestrismo 10 km con llegada en el Predio de Fasta.

Prepará todo y nos vemos en la entrega de kits el día sábado.

¡ Nos encontramos el fin de semana en nuestra décima edición !.

¡ Alojamiento Gratuito !.

Colegio Ipea 209.

Reserva tu lugar.