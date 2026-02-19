En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la damnificada por el hecho, Mariana Fernández, nos comentó sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 23:30 horas, según lo comentado por Mariana, su hija se hizo presente en su casa, la cual está ubicada en calle Bolivia al 354, lindero a la Escuela San Martín.

Allí, la joven se llevó la sorpresa de encontrar una puerta trasera retirada y movimientos extraños dentro del lugar, por lo que salió a la calle a pedir ayuda, y fue cuando una vecina le avisó que ya habían llamado a la policía ya que había malhechores en la vivienda.

Al llegar los uniformados, los delincuentes lograron escapar por los patios linderos, llevándose una suma en efectivo aproximada a los 4 millones de pesos, como también herramientas de peluquería, zapatillas, entre otras cosas. Además, según lo comentado por Fernández, un vecino le avisó que habían encontrado algunos pares de calzados en un baldío cercano.

Por el hecho no hay detenidos, también la damnificada agregó que, al momento de dar a conocer el hecho por sus redes sociales, pudo conocer la información de que ya había habido otros robos en el barrio durante ese fin de semana.

Se está realizando una investigación para dar con los delincuentes.