Durante la mañana de hoy miércoles, diversos comentarios llegaron al equipo de la Red Panorama sobre la presencia policial en una vivienda ubicada entre las calles 25 de Mayo y Rivadavia. Por ello, el móvil se hizo presente en el lugar.

Ocurre que, momentos antes, un robo ocurrió en esa casa.

Según lo que pudieron comentar los familiares de la damnificada, la mujer escuchó ruidos en su hogar y llamó a la policía inmediatamente. Al llegar los uniformados y revisar el lugar, pudieron notar la rotura de una ventana en la parte de atrás.

Además de ello, por lo detallado por la familia, los malhechores ingresaron rompiendo el vidrio y se llevaron un televisor que había en una de las habitaciones. Luego se retiraron por el mismo lado.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que la damnificada es de apellido Altamira, y es una mujer que antes se dedicaba a trabajar en el área de salud.

Aún no hay detenidos.