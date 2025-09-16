Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 10 horas, personal policial de la ciudad recibió una denuncia de una mujer de 36 años, la cual testificó haber sufrido un robo en su local ubicado en calle San Martín al 800.

Momentos antes, los malhechores habrían ingresado a través de un patio de luz que no tenía medidas de seguridad, por lo que pudieron entrar al comercio.

Como resultado, se llevaron varias prendas de vestir y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Aún se está realizando una investigación para dar con los sujetos.