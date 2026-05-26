Durante la noche del lunes, cerca de las 21 horas, personal policial recibió la denuncia de un joven de 19 años por un robo que habría sufrido.

Según lo testificado, el damnificado se fue de su casa el domingo a las 13 horas y, al volver el lunes a las 19:45 se encontró que los delincuentes habían ingresado a su vivienda por la ventana de la cocina.

En el hurto se llevaron una suma de dinero de 2 millones de pesos aproximadamente, perfumes y un automóvil Chevrolet Cruze color gris claro.

Luego, cerca de las 22 horas, la policía se encontraba realizando el operativo para dar con los sospechosos cuando, en un baldío de Barrio Sur, pudieron encontrar el vehículo robado, el cual estaba tapado con un cobertor.

Actualmente no hay detenidos.