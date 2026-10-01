El Tenis Callejero de Marcos Juàrez cumpliò 10 Años.

Estamos celebrando los 10 Años de una propuesta que naciò para acercar el deporte a los chicos y generar un espacio de encuentro entre las Escuelas de nuestra ciudad.

La iniciativa surgiò de una inquietud del inspector Enrique Mèndez Paz, del Profesor Horacio Pochettino y de quien fuera directora de la Escuela San Martìn en aquel momento.

En esta oportunidad, durante toda la mañana, la Plaza Peròn se llenò de deporte, juegos y encuentros entre estudiantes de distintas instituciones.

Los Partidos son mixtos y no hay un Campeòn lo importante es participar, compartir y disfrutar de una jornada diferente.

La actividad es organizada por la Escuela San Martìn, con el auspicio de la Municipalidad de Marcos Juàrez.

¡ Felices 10 Años al Tenis Callejero y a todos los que siguen haciendo posible esta hermosa propuesta !.

Encuentro de Karate Kodomo Taikai 2026:

El sàbado 26 de Septiembre, en la ciudad de Villa Marìa, se llevò adelante el encuentro de karate kodomo Taikai.

El Taller Municipal, a cargo del Profesor Mauricio Ojeda y que funciona en el Centro Cultural Sabattini, estuvo presente en esta jornada, compartiendo una experiencia de aprendizaje, disciplina y camaraderìa junto a participantes de distintas localidades.

Felicitamos a todos los integrantes del Taller por su participaciòn y por representar a nuestra ciudad.

El Taller Municipal de Vòley Juvenil viviò los Juegos Suramericanos:

La semana pasada 48 chicos del Taller Municipal de Vòley Juvenil de Marcos Juàrez viajaron a la ciudad de Rosario para disfrutar de los encuentros de vòley de los Juegos Sudamericanos.

Los jòvenes tuvieron la oportunidad de presenciar en vivo este importante evento deportivo. compartir una jornada junto a sus compañeros y vivir de cerca una experiencia vinculada a la disciplina que practican.

Una hermosa oportunidad para disfrutar del deporte, conocer nuevas experiencias y seguir fortaleciendo el vìnculo de nuestros jòvenes con el vòley.

Seguimos acompañando y generando espacios para nuestros jòvenes.