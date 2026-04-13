Durante la mañana de hoy lunes, la Municipalidad de Marcos Juárez, a través de un comunicado, dio a conocer su repudio por el uso de pirotecnia por parte de las hinchadas de los clubes de Leones.

Cabe destacar que ayer domingo, en la ciudad se jugaron 3 partidos, los cuales fueron San Martín contra Villa Argentina, Tiro federal versus Club Deportivo Leones y Argentino con Sarmiento, también de la vecina localidad.

En este último, por lo que se dio a conocer, la hinchada visitante realizó diversas situaciones que van en contra de la Ordenanza Nº 2893 que rige en la ciudad, la cual prohíbe el uso total de pirotecnia en cualquier tipo de acto o evento.

Según lo que informaron desde el municipio, los simpatizantes del ‘Demonio’ ocasionaron disturbios en las afueras de la cancha del Club Argentino, luego de que la policía impidiera el ingreso con estos elementos. Por esta razón, comenzaron a arrojar la pirotecnia.

Además las autoridades destacaron que en los otros encuentros deportivos que se realizaban en la tarde del domingo no se registraron incidentes ni utilización de esos elementos.

Para finalizar el comunicado, la Municipalidad reafirmó el compromiso que tienen con los clubes para que se cumpla esta ordenanza, como también la “importancia” de continuar trabajando de manera conjunta para “erradicar definitivamente” estas prácticas.

Se espera que se tomen medidas al respecto por el incumplimiento de la ley.