Durante la madrugada del sábado, cerca de las 7 de la mañana, personal policial recibió un llamado al 101 por disturbios que estaban ocurriendo fuera de un local ubicado entre Venezuela y Juan B. Justo.

Allí, según la información que se pudo conocer, comenzó una riña de varias personas, entre ellos dos mujeres, las cuales empezaron a increpar y maltratar al personal del local, como también los de seguridad.

Cuando llegó la policía continuaron con su actitud y se resistieron a la autoridad, por lo que fueron detenidas y trasladadas a la comisaría local, donde se labraron las actas correspondientes.