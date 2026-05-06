Durante las últimas horas, tras una investigación realizada, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos, tanto en Marcos Juárez como en General Roca, donde detuvo a 2 personas.

En primer lugar, mientras llevaban a cabo controles en Circunvalación Este, pudieron dar con un vehículo, en el cual se trasladaban dos hombres, de 28 y 34 años. Dentro del habitáculo incautaron 249 dosis de cocaína, y 4 de marihuana, además de algunas de tussi.

Esta última, también una droga sintética, es conocida como ‘la cocaína rosa’.

En simultáneo se realizaron los tres allanamientos, dos en viviendas de Marcos Juárez y uno en General Roca. Allí secuestraron 722 dosis de marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

Como resultado, la FPA detuvo a los dos sujetos y los trasladó a la comisaría local. Además, según lo comentado por el personal policial, uno de los retenidos sería un referente narco.